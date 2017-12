Internacional tenta espantar a crise Mais do que para largar bem na Copa Sul-Americana, o Internacional precisa de uma vitória contra o São Paulo, nesta quarta-feira, para espantar a má fase e evitar que a crise se instale no Beira-Rio. O técnico Muricy Ramalho, que era uma unanimidade, começa a ser contestado pela torcida porque o time gaúcho não vence há seis jogos no Campeonato Brasileiro e despencou da vice-liderança para o 11º lugar. Para piorar a situação, o treinador não contará mais, neste ano, com o centroavante Iarley. O jogador, que havia arrumado o ataque colorado, se submete a uma cirurgia no ombro nesta quarta-feira e só volta em 2006. Além de Iarley, que deixa a vaga para Rafael Sobis, o Internacional não conta, para este jogo, com o zagueiro Vinícius e o volante Tinga, contundidos. Os substitutos serão Edinho, uma espécie de curinga para todas as posições da zaga e funções defensivas do meio-de-campo, e Perdigão, um jogador que chegou a andar afastado do grupo principal e voltou a disputar posição no time titular graças ao bom segundo tempo que fez na derrota para o Palmeiras, no último sábado.