Internacional tenta espantar a crise contra o Juventude Três meses depois de conquistar o título mundial, o Internacional tem a obrigação de vencer o Juventude, neste sábado, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para não entrar em crise. Este jogo abre a rodada do Campeonato Gaúcho. Os recentes maus resultados colocaram em xeque as opções da diretoria do Inter, que não contratou muitos reforços para a temporada 2007, e também as do técnico Abel Braga, que deixou o atacante Alexandre Pato na reserva na derrota para o Vélez Sarsfield, quarta-feira, na Argentina, pela Libertadores. No Campeonato Gaúcho, o Inter chega à 12ª rodada sem ter freqüentado a zona de classificação para a próxima fase, reservada aos três primeiros colocados de cada grupo. É atualmente o quinto colocado da Chave 1, com 15 pontos - o Juventude lidera, com 25. Para subir na classificação do campeonato nesta rodada, o Inter terá uma dura missão. Além de vencer o Juventude, precisará torcer por tropeços do Novo Hamburgo e do Santa Cruz, que enfrentam Ulbra e Guarany de Bagé, respectivamente, no domingo. Como a situação é crítica, Abel Braga nem pensou em escalar reservas neste sábado, como havia feito em diversas rodadas do Campeonato Gaúcho para preservar os titulares para a Libertadores. Assim, vai montar o time do Inter com o que tem de melhor. O volante Vargas, recuperado de contusão, deve jogar, assim como o atacante Alexandre Pato, que terá Iarley ou Christian como parceiro na frente. Os demais jogos do Campeonato Gaúcho irão acontecer no domingo.