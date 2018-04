Internacional tenta se recuperar contra o Cruzeiro Depois de perder para o Fluminense no único jogo deste turno em que usou o time considerado titular, o Internacional volta a conviver com a rotina dos desfalques neste domingo, quando enfrenta o Cruzeiro, às 19 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Juan, o lateral-esquerdo Kleber e o centroavante Leandro Damião estão suspensos, enquanto que o volante Guiñazu está na seleção argentina.