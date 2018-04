Internacional tenta se recuperar contra o Flamengo

Veja também:

Diante do caráter decisivo do jogo, o técnico Tite escondeu o esquema e a formação do time. Seu único problema é saber se o meia argentino D'Alessandro estará recuperado de uma pancada que sofreu no tornozelo durante os treinos da semana.

O treinador aproveita a dúvida sobre a presença do jogador para deixar todas as possibilidades em aberto. Se D''Alessandro jogar e o esquema for o 3-5-2, Andrezinho pode sair do time para a entrada do zagueiro Sorondo. Caso o meia fique de fora e o esquema for o 4-4-2, o candidato à vaga é Marquinhos. No ataque, Edu pode aparecer no lugar de Taison.