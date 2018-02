Internacional tenta vencer o Maracaibo na velocidade O Internacional estréia na Copa Libertadores nesta quinta-feira, contra o Maracaibo, na Venezuela, disposto a acelerar o jogo para vencer a marcação individual que espera do adversário. A receita, acredita o técnico colorado Abel Braga, é cada jogador dar no máximo dois toques na bola e se deslocar, para confundir os venezuelanos e abrir espaço para as manobras dos atacantes Iarley, Michel e Fernandão. Apesar de não ser um esporte tradicional, o futebol vem se popularizando na Venezuela nos últimos anos. O Maracaibo é mantido pela prefeitura e costuma jogar com apoio de pelo menos dez mil pessoas nas arquibancadas. Para enfrentar o Internacional, a presidente do clube, Marilene Huerta, tomou providências como abrir os portões aos torcedores, que assistirão a partida de graça, e impedir que os gaúchos treinassem no campo do estádio José Romero. Também espera tirar proveito da natureza. Os venezuelanos acreditam que como estão acostumados com o vento sul forte que costuma passar pelo estádio na hora do jogo (20h de Brasília) poderão se beneficiar dele nas saídas de bola e nas conclusões a gol. A ausência mais sentida do Internacional é a do atacante Rafael Sobis, contundido, que deixa a vaga para Michel, de boas atuações no campeonato gaúcho. O lateral-direito Elder Granja também não joga porque demorou a renovar seu contrato e não adquiriu a forma física ideal. Apesar de ter ficado fora da Libertadores por 13 anos, o time gaúcho tem jogadores que já passaram pela competição, como Clemer, Tinga e Iarley, nomeado capitão pela experiência adquirida no Paysandu e no Boca Juniors. Além de Internacional e Maracaibo, o Grupo 6 da Libertadores tem o Nacional, do Uruguai, e o Pumas, do México.