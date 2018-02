Internacional terá Christian e Pato contra o Santa Cruz O veterano Christian e o jovem Alexandre Pato jogarão juntos pela primeira vez como atacantes do Internacional, contra o Santa Cruz, neste sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Eles terão a tarefa de marcar os gols que o time precisa para vencer e não ficar ameaçado de eliminação. O time colorado é quarto colocado do Grupo 1, com 14 pontos, com saldo de três gols. Só os três primeiros se classificam para a segunda fase. O Santa Cruz também tem 14 pontos, mas é o quinto porque seu saldo é negativo, de três gols. O grupo é liderado pelo Juventude, com 24 pontos. O planejamento dos campeões mundiais era poupar alguns titulares para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores. Mas a derrota para a Ulbra, por 2 a 0, na quarta-feira passada, complicou a situação no campeonato gaúcho e obrigou o clube a rever a estratégia. Somente o atacante Iarley, com desconforto muscular, ficará descansando para enfrentar os argentinos. CAMPEONATO GAÚCHO Primeira fase - 2.º turno - 3.ª rodada Sábado 18h10 - Internacional x Santa Cruz (Pay-per-view) Domingo 16 horas - Gaúcho x Glória 16 horas - São Luiz x Grêmio 16 horas - 15 de Novembro x Caxias 16 horas - São José-POA x Guarani 16h30 - Guarany-BA x Novo Hamburgo 18h30 - Esportivo x Brasil 20h30 - Juventude x Ulbra Classificação: Grupo 1 1.º - Juventude, 24 pontos; 2.º - Ulbra, 18; 3.º - Novo Hamburgo, 15; 4.º - Internacional, 14; 5.º - Santa Cruz, 14; 6.º - Veranópolis, 13; 7.º - Guarany-BA, 11; 8.º - Glória, 6; 9.º - Gaúcho, 3. Grupo 2 1.º - Grêmio, 28 pontos; 2.º - Esportivo, 18; 3.º - Caxias, 14; 4.º - Guarani-VA, 13; 5.º - São José-POA, 11; 6.º - São Luiz, 11; 7.º - São José-CS, 10; 8.º - 15 de Novembro, 10; 9.º - Brasil, 6.