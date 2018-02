Internacional terá um novo ataque O técnico Lori Sandri decidiu ouvir os apelos da torcida e vai modificar o ataque do Internacional para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante Nilmar, que voltou ao time na final do campeonato gaúcho, domingo passado, após um mês de afastamento, não retoma o lugar de Danilo, como estava inicialmente previsto, mas o de Oséas, com quem formava dupla até sua contusão, no início de maio. Com isso, Danilo permanece no ataque. O time também terá uma modificação na defesa. Alexandre Lopes, contundido, não joga e será substituído por Sangaletti, que assume a função de líbero no esquema 3-5-2. Com três defensores, Lori Sandri quer dar maior liberdade aos alas Bolívar e Chiquinho para atacar. O Internacional tem 14 pontos, é sétimo colocado na classificação, e pode até terminar a rodada como líder, se vencer seu jogo e se os seis clubes que estão à sua frente tropeçaram no final de semana.