Internacional treina e Dunga não define substituto de Damião

PORTO ALEGRE - O técnico Dunga não deu pistas sobre o substituto de Leandro Damião para a partida do Internacional na próxima quarta-feira, contra o Santa Cruz, pela Copa do Brasil. Sem o titular do ataque, lesionado, o treinador parece não ter definido se Rafael Moura entrará na equipe ou Caio aparecerá como surpresa na escalação.

Rafael Moura aparece como substituto natural de Damião e já foi escalado nesta mesma situação em outras oportunidades. No entanto, Caio tem conquistado espaço nesta temporada, é o jogador mais acionado por Dunga nos segundos tempos das partidas e, mesmo sem características de centroavante, pode aparecer como titular.

Talvez justamente para evitar as pistas sobre sua opção, Dunga comandou treino neste sábado no qual escalou a equipe titular com 12 jogadores, com Caio, Rafael Moura e Forlán no ataque. Leandro Damião está fora da partida porque sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Ainda neste sábado, Juan ficou na academia fazendo trabalho específico, mas não deve ser problema para quarta-feira. Com isso, o Internacional deverá entrar em campo no Centenário com: Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton, Willians, Fred e D''Alessandro; Forlán e Caio (Rafael Moura).