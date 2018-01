Internacional vai enfrentar o Paulista O Internacional derrotou o Friburguense por 4 a 0 nesta quinta-feira, em Porto Alegre, e se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Brasil. Dois gols foram marcados por Jorge Wagner, ambos de pênalti, e os outros dois por Fernandão. O próximo adversário do colorado será o Paulista, que eliminou o Botafogo. O grande destaque do jogo no Beira-Rio foi o goleiro Jéfferson, que manteve o empate por 0 a 0, com oito defesas espetaculares, até sair do campo, expulso, aos 14 minutos do segundo tempo, depois de fazer um pênalti para evitar que Fernandão avançasse livre em direção ao gol. Como o Friburguense já tinha perdido Vitor Hugo, também expulso, a vida do Internacional ficou fácil. E a goleada que Jéfferson havia evitado durante 59 minutos se tornou possível em apenas 31 minutos, para desespero do goleiro substituto, Léo. Jorge Wagner convertou o pênalti que mudou o rumo do jogo e marcou também o segundo gol, também de pênalti, aos 41 minutos. Fernandão completou o placar, marcando mais dois gols, aos 44 e aos 46 minutos. Confira como fica a tabela da Copa do Brasil 2005.