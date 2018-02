Internacional vence e lidera o Grupo 6 da Libertadores O Internacional garantiu nesta quinta-feira a liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores ao vencer por 3 a 0 o Nacional, do Uruguai, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Agora, o time colorado está com quatro pontos (em dois jogos) na classificação, empatado com o Maracaibo (VEN), mas com vantagem no saldo de gols (três contra um dos venezuelanos). Os gols da partida foram de Michel, aos 20 minutos, e Fernandão, aos 22 minutos do primeiro tempo. Rubens Cardoso, aos 43 minutos do segundo tempo, fechou o placar e garantiu a importante vitória. Agora, o time dirigido pelo técnico Abel Braga volta a jogar no torneio continental contra o Pumas (MEX), no dia 8 de março.