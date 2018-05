Internacional vence, é vice e rebaixa o Santo André

O Internacional fez a sua parte na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas a vitória por 4 a 1 sobre o Santo André não foi suficiente para a equipe encerrar o jejum de 30 anos sem conquistar o título da principal competição nacional. Tudo por conta do Flamengo, que derrotou o Grêmio por 2 a 1, de virada, e conquistou o título do Brasileirão.

Assim, o Inter terminou o Brasileirão com o vice-campeonato, já que o time chegou aos 65 pontos, assim como o São Paulo, mas com vantagem nos critérios de desempate. O Santo André foi rebaixado e encerrou a sua participação no torneio na 18.ª posição, com 41 pontos.

O Internacional começou a partida dominando o meio-de-campo e criou sua primeira chance aos 3 minutos. Taison recebeu na entrada da área, girou e finalizou para fora. Porém, a equipe errava muitos passes e não conseguiu ameaçar a meta do Santo André nos 15 minutos iniciais.

Após um início nervoso, o Internacional conseguiu jogar com mais velocidade e D''Alessandro finalizou com perigo aos 20 minutos. Aos 21, Kléber cruzou para Alecsandro, em posição de impedimento, cabecear para as redes, colocando o time gaúcho em vantagem e, naquele momento, na liderança do Brasileirão.

Empolgado, o Internacional chegou ao segundo gol aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio, Taison, ajeitou de cabeça para o zagueiro Índio, que cabeceou e ampliou a vantagem do time gaúcho. E o Inter poderia ter ido para o intervalo com um placar ainda maior. Aos 42 minutos, Taison lançou Alecsandro, que finalizou mal, em cima do goleiro Júlio César, que entrou durante o primeiro tempo para substituir o contundido Neneca.

A equipe gaúcha seguiu superior no segundo tempo, com mais posse de bola e dominando o meio-de-campo. Assim, criava chances de gol com facilidade. Aos dois minutos, D''Alessandro recebeu na área, cortou para o meio e finalizou para fora. Aos nove, Danilo Silva arriscou chute de fora da área. A bola passou perto do gol do Santo André.

Artilheiro do Inter no Brasileirão com 16 gols, o atacante Alecsandro protagonizou belo lance aos 11 minutos. O centroavante aplicou chapéu em um adversário e chutou, para fora, sem deixar a bola cair no chão.

O Santo André, em raro ataque, chegou com perigo em jogada individual de Camilo, aos 14 minutos. O goleiro Lauro, porém, fez boa defesa. E o Inter marcou o terceiro gol aos 22 minutos, em cobrança de falta de Andrezinho. Mas a festa da torcida foi abafada logo depois, já que o Flamengo fez 2 a 1 no Grêmio, o que tirou o título do Inter.

Aos 28 minutos, Taison puxou contra-ataque e perdeu a chance de ampliar o placar ao chutar em cima do goleiro Júlio César. O quarto gol do Internacional saiu aos 37 minutos. Taison cruzou para Giuliano, de cabeça, ampliar para o time gaúcho.

O Santo André ainda conseguiu marcar o seu último gol na elite do futebol brasileiro. Aos 39 minutos, Fernando, que fez sua partida como jogador profissional, foi derrubado na grande área. Nunes converteu o pênalti, encerrando a participação do time paulista na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do final, Taison desperdiçou chance de marcar o quinto gol do Inter.

Ficha Técnica

Internacional 4 x 1 Santo André

Internacional - Lauro; Danilo Silva, Índio, Bolívar e Kléber (Talles Cunha); Sandro, Andrezinho (Fabiano Eller), Giuliano e D´Alessandro; Taison e Alecsandro (Marquinhos)Técnico: Mário Sérgio.

Santo André - Neneca (Júlio César); Rômulo, Marcel, Vinícius e Arthur; Ricardo Conceição, Júnior Dutra, Camilo (Fernando) e Marcelinho Carioca (Rodriguinho); Wanderley e Nunes. Técnico: Sérgio Soares.

Gols - Alecsandro, aos 21, Índio, aos 33 minutos do primeiro tempo. Andrezinho, aos 22, Giuliano, aos 37, e Nunes, aos 40 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Júnior Dutra, Vinicius (Santo André); Talles Cunha (Internacional)

Árbitro - Jaílson Macedo de Freitas (BA)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)