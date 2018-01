Internacional vence Garça por 1 a 0 Completando a 20ªrodada do Campeonato Paulista da Série A3, nesta quarta-feira à noite, o Garça perdeu em casa para a Internacional de Bebedouro. O único gol do jogo foi marcado por Ismael, aos 19 minutos do primeiro tempo. Agora o Garça está a quatro pontos do antepenúltimo colocado e começa a se aproximar da Série B1 de 2003, com 17 pontos, na vice-lanterna. A Internacional é a nona colocada, com 30 pontos. Este jogo marcou a estréia do técnico José Luis Soares no comando do Garça. Apesar da derrota, ele declarou convicto: "Não vamos cair". Faltam ainda 10 rodadas para o término da competição. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B1. O Noroeste lidera a competição com 38 pontos.