Internacional vence Guarany e respira no Gaúcho O Inter conseguiu importante vitória neste domingo à tarde, pela sétima rodada do returno do Campeonato Gaúcho: venceu o Guarany por 1 a 0, em Bagé, e passou para a terceira posição do Grupo 1, com 22 pontos ganhos, ultrapassando o adversário, que ficou com 21, em quarto lugar. Com isso, o campeão mundial continua com chance de classificação à próxima fase da competição. O Juventude, que venceu o Glória por 2 a 1, segue na liderança, com 28 pontos. O jogo, onde só a vitória interessava aos dois times para continuar com chances de passar à próxima fase, começou movimentado e com a iniciativa do Internacional em atacar. Até os dez minutos, Alexandre Pato e Christian, duas vezes, tiveram chances de gol, o que não aconteceu devido às boas defesas do goleiro Sandro. Aos 25, no entanto, o Guarany não escapou: Ceará se deslocou pelo lado direito de ataque e cruzou na medida para Christian, de cabeça, fazer 1 a 0. Três minutos depois, Renan, em grande defesa, salvou o Inter após cobrança de falta por Edinho. O Internacional, com melhor preparo físico, voltou melhor para o segundo tempo. Perdeu dois gols com Alexandre Pato, aos 11 e 19 minutos. Aos 25 o Guarany, bem organizado taticamente, perdeu incrível chance com Dudu que, sozinho, com Renan vencido, deixou de empatar. Depois disso, Jean, que substituiu Christian, demorou para concluir e permitiu a defesa de Sandro, aos 39 minutos. O Guarany ainda teve duas chances, com Alex e Edimário, em seguras defesas de Renan, porém não conseguiu o empate. Também pelo Grupo 1 do Campeonato Gaúcho, neste domingo, o Gaúcho 0 perdeu em casa para o Novo Hamburgo, por 2 a 0.