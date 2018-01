Internacional vence Mamoré por 2 a 0 O Internacional derrotou o Mamoré por 2 a 0, neste domingo, em Uberaba, pela sétima rodada da Copa Sul-Minas. Com a vitória, chegou ao sétimo lugar com dez pontos ganhos, enquanto o Mamoré continua segurando a ?lanterna?, com apenas um ponto ganho. A vitória do Inter já era esperada e isto se confirmou ainda no primeiro tempo, com dois gols de Fernando Baiano: aos dez, em impedimento e aos 36 minutos após bela jogada individual. O Mamoré, que tinha a estréia de cinco jogadores, pagava pelo seu total desentrosamento. A equipe mineira, falha na marcação, ainda permitiu mais três chances de gol ao Inter, que pararam nas boas defesas de Caetano em duas conclusões de Fabiano e uma de Diogo. Dono absoluto das ações, o Internacional inexplicavelmente permitiu que o Mamoré tomasse conta do jogo no segundo tempo. A equipe mineira foi para o ataque e a defesa do time gaúcho, como aconteceu nos últimos jogos, voltou a falhar. O Mamoré teve duas chances de empatar, através de Reinaldo, para boa defesa de João Gabriel e Rodrigo, de cabeça, para fora, sozinho, na frente do goleiro do Inter.