Internacional vence o Sport pela Copa do Brasil

O Internacional venceu o Sport Recife por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Beira-Rio, e ficou a um empate da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Até mesmo uma derrota pode dar a vaga ao time gaúcho, desde que marque pelo menos um gol e que a diferença não passe de um gol. O jogo decisivo está marcado para a próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro. Internacional 1 Clemer; Índio , Orozco e Marcão ; Bustos, Danny Moraes, Andrezinho (Gil), Guiñazu e Alex (Jonas); Nilmar (Iarley) e Fernandão Técnico: Abel Braga Sport 0 Magrão; César Lucena , Durval e Igor; Luizinho Neto , Daniel Paulista , Sandro Goiano (Júnior Maranhão), Romerito e Dutra; Carlinhos Bala (Cássio) e Enilton Técnico: Nelsinho Baptista Gols: Alex, aos 8 minutos do segundo tempo Árbitro: Paulo César Oliveira (SP) Renda: R$ 310.975,00 Público: 41.266 total Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre Veja também: Calendário / Resultados Vasco goleia e fica perto de vaga na Copa do Brasil Bem marcado por um adversário experiente, o Internacional teve dificuldades para chegar ao ataque no primeiro tempo. O time gaúcho criou apenas duas chances para marcar, mas Nilmar errou as conclusões. O gol saiu aos oito minutos do segundo tempo. Gil tabelou com Guiñazu e fez um cruzamento da esquerda, que Nilmar, na área, escorou para Alex desviar do goleiro Magrão com um toque sutil. O Internacional poderia ter ampliado aos 11 e aos 29 minutos, em jogadas de Danny Moraes e Gil que Nilmar finalizou para fora. O resultado deixou o técnico Abel Braga satisfeito. "Um a zero é excelente", avaliou. "A meta aqui era vencer sem tomar gols".