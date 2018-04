Internacional viaja completo para pegar o Flamengo

O Inter deverá mesmo ter força máxima para o jogo deste domingo, contra o Flamengo, em Macaé (RJ), em confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. No treino desta sexta-feira no Beira-Rio, o último em Porto Alegre antes de viagem ao Rio, o técnico Dorival Júnior repetiu a equipe que treinou durante toda semana, confirmando a formação que vai pegar o Fla, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único possível desfalque é o reserva Andrezinho. O jogador sentiu uma lesão no tornozelo durante o treino e está sendo observado pelo departamento médico. Ainda assim, vai viajar ao Rio na esperança de estar em condições para jogar domingo, às 17h, no Estádio Eduardo Moacyr de Azevedo. Outro que era dúvida, porque sentia desconforto muscular, Kleber participou normalmente da atividade desta sexta e está confirmado no time titular.

Assim, o time que treinou nesta sexta-feira no Beira-Rio tinha: Muriel; Nei, Bolívar, Rodrigo Moledo e Kleber; Guiñazu, Tinga, D''Alessandro e Oscar; Gilberto e Leandro Damião.

O Inter ainda vai treinar mais uma vez antes do jogo. No sábado pela manhã, já na capital fluminense - para onde viaja nesta noite -, fará a última atividade com bola antes de viajar a Macaé, cidade localizada a 180 quilômetro do Rio.