Internacional vira jogo contra o Novo Hamburgo pelo Gaucho O Internacional venceu o Novo Hamburgo, de virada, por 2 a 1, esta tarde, no estádio Santa Rosa pela primeira rodada do returno do Gauchão. Com isso continua em quarto lugar no Grupo 1, agora com 14 pontos, um a menos que Ulbra e o próprio Novo Hamburgo, respectivamente em segundo e terceiro lugares. O líder é o Juventude, até o momento com 18. Num jogo movimentado, onde as duas equipes precisavam vencer, as chances de gol se sucederam para os dois lados. Fernandão, aos 14 minutos cabeceou para fora. Depois, o Novo Hamburgo teve um breve domínio, onde Terrão e Kélson aos 23 e 27 minutos, perderam boas chances de abrir o marcador. Aos 36, Kélson, um dos artilheiros do campeonato, fez 1 a 0, de cabeça, após cobrança de escanteio. Com desvantagem no placar, o Inter veio para o segundo tempo com Jean em lugar do machucado Pato e Adriano no de Hidalgo. Com isso, Alex foi para a lateral e o Inter tomou conta do jogo. Perdeu três grandes chances com Wellington Monteiro, Iarley e Fernandão. Foi empatar aos 41, com Jean, que pegou um rebote de Marcão. Aos 46, Fernandão deu o passe para Adriano fazer o gol da virada. Outros jogos da rodada: Grupo 1: Ulbra 3 x 0 Gaúcho Glória 4 x 0 Guarany-BA Grupo 2: Guarani-VA 1 x 1 Esportivo