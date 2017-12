Internacional vive semana decisiva Paralelamente à tragédia do Grêmio, rebaixado para a 2ª Divisão, os torcedores do Internacional vivem uma semana decisiva na Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Boca Júniors no Beira-Rio na partida de volta da competição. O clube gaúcho precisa reverter uma vantagem de dois gols do time argentino para se credenciar à final do certame. Não há mais ingressos disponíveis para o jogo. Na manhã de hoje, muitos torcedores ostentavam camisetas do clube pelas ruas do centro da cidade como forma de provocação aos gremistas. Na noite de domingo, muitos colorados festejaram o rebaixamento do rival queimando fogos. Mesmo eufóricos, a situação do torcedor do Internacional não é tão confortável. A derrota do último sábado para o São Paulo afastou o time de uma vaga à Sul-Americana de 2005. Além disso, o imenso apoio da torcida - os 46 mil ingressos postos à venda para o jogo contra o Boca Juniors se esgotaram em poucas horas, ainda no fim de semana - não garante facilidades para a disputa de quarta-feira. Sem o atacante Fernandão e desfalcado dos volantes Sangaletti e Gavillán, o técnico Murycy Ramalho terá de armar uma equipe com três atacantes para pelo menos levar a decisão para os pênaltis. O que é um risco contra uma equipe que tem Tévez e Palermo como goleadores.