Internado, Paulo César desfalca Santos O lateral Paulo César, do Santos, foi internado por volta de meio-dia deste domingo no Hospital Santa Cruz, em Curitiba. Ele está fora do jogo de hoje contra o Coritiba, válido pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista a rádios de Curitiba, o médico do Santos, Carlos Braga, disse que o jogador estava reclamando de dores abdominais e, por volta de 11h30, ele fez um exame que apresentou indícios de inflamação no intestino. O atleta deve passar por exames no hospital curitibano. O técnico Vanderlei Luxembugo não anunciou seu substituto.