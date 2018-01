International Board aprova microchip A International Board, orgão que regulamenta as regras do futebol, aprovou neste sábado em sua assembléia a utilização de um microchip nas bolas para acabar de vez com dúvidas para saber se a bola ultrapassou ou não a linha do gol. O primeiro teste oficial com a nova tecnologia será realizado no Mundial Sub-17, no Peru, nos dias 16 de setembro a 2 de outubro. As bolas a serem utilizadas serão da Adidas.