International Board discute fim de empates no futebol De acordo com o jornal inglês The Guardian, a International Football Association Board (IFAB), guardiã das regras do futebol, se reunirá para discutir sobre uma polêmica resolução: a cobrança de pênaltis após qualquer partida que terminar empatada. Membros da International Board discutirão o assunto devido o apoio de torcedores participantes da Football League Fans Survey, uma pesquisa mundial realizada com fãs de futebol por todo o mundo. Porém, ao que tudo indica, o mérito não é apoiado pelos clubes. Segundo a BBC, além das cobranças de pênalti, a International Board também estudará a inclusão do sistema de ´shoot-out´ - comum na liga profissional norte-americana (MLS) -, onde um jogador parte do meio campo e tem oito segundos para chutar a gol.