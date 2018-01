International Board estuda mudanças A International Board - órgão ligado à Fifa que discute e aprova mudanças nas regras - estudará em sua próxima reunião a possibilidade de adotar "expulsões temporárias" nas partidas de futebol. O encontro será dia 15 de março em Belfast, na Irlanda do Norte. A expulsão por um tempo determinado seria uma punição intermediária entre o cartão amarelo e o vermelho, que continuaria significando a expulsão definitiva. No hóquei sobre o gelo, por exemplo, existe a expulsão por dois minutos, após os quais o jogador pode retornar à partida. "A idéia da expulsão temporária foi proposta por várias federações, que solicitaram à Fifa que estude a questão. O assunto será debatido na próxima reunião da International Board", afirmou o suíço Andreas Herren, porta-voz da Fifa. Caso a proposta seja aprovada, será colocada em prática inicialmente apenas em jogos das categorias inferiores. "Acho que seria uma medida interessantes nas partidas dessas categorias. Ao invés de expulsar um jogador, o árbitro o deixaria de fora por alguns minutos", explicou o porta-voz da Fifa. A implantação da expulsão temporária exigiria a criação de uma nova figura nas partidas de futebol: o cronometrista oficial, que ficaria encarregado de marcar o tempo e avisar ao árbitro quando o jogador expulso pudesse retornar ao campo. A International Board avaliará outras questões em sua reunião de março. Uma delas é a possibilidade de dar às federações o poder de decidir se liberam a publicidade nos calções, meias e chuteiras dos atletas. Hoje, o assunto é regido pela Fifa, que só permite a inscrição do nome do patrocinador nas camisas. O órgão também estudará possibilidade de permitir que as equipes possam utilizar camisas sem manga, como a que a seleção de Camarões usou durante a realização da Copa da África de 2002. Os africanos queriam usar o mesmo modelo de camisa na Copa do Mundo do ano passado, mas foram proibidos pela Fifa e tiveram de acrescentar mangas nos uniformes.