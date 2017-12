Internautas acham que Cafu é mais importante que Pelé Depois da polêmica entre Pelé e alguns jogadores da seleção, Roberto Carlos afirmou que o lateral-direito Cafu foi mais importante para o selecionado brasileiro do que o "rei". E o torcedor brasileiro concorda com o lateral-esquerdo do Real Madrid. O Portal Estadão perguntou em uma enquete: "Cafu foi mesmo mais importante para a seleção do que Pelé?". Em um universo de 928 internautas que responderam a pergunta, 57% acham que sim, o capitão do Brasil tem um papel de mais destaque que Pelé na história da seleção. Mas a diferença foi apertada, pois 43% dos internautas ainda acham que "o atleta do século" foi mais importante. Recordista de jogos com a camisa da seleção, com 146 participações, Cafu também é o único jogador a participar de três finais de Mundiais consecutivas. Ele foi campeão mundial em 1994 (Estados Unidos) e 2002 (Coréia e Japão) e vice em 1998 (França). Já Pelé disputou quatro edições do torneio e conquistou três: 1958 (Suécia), 1962 (Chile) e 1970 (México). O ex-santista é o maior artilheiro do Brasil, com 95 gols. Ao lado de Ronaldo, ele também é o goleador da seleção em Mundiais, com 12 gols.