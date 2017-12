Internautas acham que Kaká será o craque brasileiro na Copa Devido aos grandes desempenhos de Kaká, tanto em treinamentos, como nos últimos amistosos do Brasil, muitas pessoas acham que o meia da seleção e do Milan será o grande destaque do Brasil nesta Copa do Mundo. O técnico Carlos Alberto Parreira não cansa de elogiá-lo, porém, um dos principais a engrossar o coro foi o coordenador-técnico Mario Jorge Lobo Zagallo, o veterano tetracampeão mundial não escondeu o jogo e afirmou que Kaká será o destaque da seleção. Os internautas estão com o "velho lobo". O Portal Estadão perguntou em uma enquete: "Kaká vai ser o destaque do Brasil na Copa do Mundo?". Em um universo de 671 internautas que responderam a pergunta, 82,71% acham que sim, o meia será o grande nome do Brasil este mundial. "Estou passando por um momento muito importante na minha carreira. Amadureci e ganhei experiência na seleção. Essa é uma responsabilidade boa, um espaço que consegui adquirir com meu futebol", afirmou Kaká, que marcou dois gols nos amistosos da seleção - um contra Lucerna e outro contra a Nova Zelândia.