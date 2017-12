Internautas apontam Argentina como grande favorita Após a goleada de 6 a 0 da seleção argentina para cima dos sérvios, parece que os internautas brasileiros deixaram a rivalidade de lado e admitiram que a Argentina é a grande favorita ao título da Copa do Mundo da Alemanha. Em uma enquete realizada pelo Portal Estadão com a pergunta: "Você acha que a Argentina é a favorita para ganhar a Copa?", em um universo de 2.253 pessoas, 52% delas acharam que sim, nossos grandes rivais são a grande "bola da vez" em 2006. Mesmo com uma diferença pequena - pois 48% têm opinião contrária - a verdade é que a equipe de José Pekerman teve um atuação de gala em sua segunda partida do Mundial, e já está classificada para as oitavas-de-final da competição. Já o Brasil ainda sofre com a desconfiança de seus torcedores após a fraca estréia contra a Croácia na última terça-feira.