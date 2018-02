Internautas apostam em gol mil de Romário contra o Fla O vascaíno Romário vai marcar o gol mil de sua carreira como jogador de futebol no Flamengo, adversário do próximo domingo no clássico, pelo Estadual do Rio. Esta é a opinião da maioria dos internautas que participaram da enquete promovida pelo Portal Estadão, com 67% dos votos (283). Na votação, existiam mais duas possibilidades de votos, e a opção "Outros adversários" ficou em segundo lugar, com 26% (111), que significava que o gol mil só irá sair nos jogos que acontecem depois do clássico contra o Fla. A partida contra o Gama, nesta quarta, pela Copa do Brasil, foi a menos votada: 6% (27), já que o Baixinho ficará no banco de reservas. Para chegar ao milésimo gol da carreira (de acordo com suas contas, que incluem jogos como amador e partidas festivas), Romário precisa marcar dois gols, pois está com 998. Se mantiver a média recente, a chance da marca ser atingida nesta quarta contra o Gama é grande, uma vez que no último jogo que disputou, contra o Boavista (vitória do Vasco por 6 a 2), pelo Estadual do Rio, Romário fez três gols.