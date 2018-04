Internautas aprovam nova camisa da seleção brasileira

Os internautas do estadao.com.br aprovaram a nova camisa da seleção brasileira, com inspiração na Copa de 1958. Em enquete realizada pelo portal, que teve 256 participações, 80% dos votos (206) elogiaram o modelo, que foi utilizado na vitória sobre o Uruguai, no último dia 19, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2010, que será na África do Sul. Para 20% dos internautas (50 votos), a Confederação Brasileira de Futebol não deveria ter modificado o modelo. Em outra enquete, que teve 39 votos, os torcedores elogiaram a atitude de Dunga na partida contra os uruguaios, quando o treinador modificou o esquema tático ao retirar Ronaldinho Gaúcho para colocar Josué - com o ex-são-paulino, o Brasil virou o jogo e fez 2 a 1. Para 64% dos internautas (25 votos), Dunga deve alterar o esquema do Brasil de acordo com o comportamento do adversário, e não privilegiar atletas. Sobre a Copa de 2014, os leitores foram unânimes em afirmar que os políticos farão de tudo para que suas cidades agradem à CBF e consigam ser sede da competição.