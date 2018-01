Internautas condenam Mauro Silva Não foi maioria esmagadora, mas a iniciativa de Mauro Silva de pedir dispensa da seleção brasileira minutos antes do embarque para a Copa América desagradou a grande parte dos internautas que participaram do Fórum dos Leitores, promovido pelo portal www.estadao.com.br. Para 54% dos que opinaram, o volante agiu de forma errada. Os demais 46% apoiaram a decisão do jogador, que ao comunicar sua decisão ao técnico Luiz Felipe Scolari culpou a falta de segurança na Colômbia. Leia mais no Estadão