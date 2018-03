Internautas confiam no São Caetano Os internautas estão confiantes na conquista do título da Copa Libertadores da América pelo São Caetano, esta noite, no Pacaembu. Afinal, depois de ganhar por 1 a 0 no Paraguai, a equipe do ABC paulista pode até empatar com o Olimpia. Diante disso, 88,7% dos leitores que participaram da pesquisa no estadao.com.br, realizada desde a manhã desta quarta-feira, disseram acreditar que o Azulão será o campeão. Além disso, 79,33% irão assistir ao jogo pela televisão, a partir das 21h40, na Rede Globo.