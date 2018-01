Internautas continuam não apoiando a Copa no Brasil Os internautas do estadao.com.br continuam acreditando que o Brasil não tem condições de ser sede de uma Copa do Mundo. Uma enquete realizada pelo portal mostrou que cerca de 71% (1.325 votos) dos participantes são, de uma forma ou outra, contra a realização do Mundial de 2014 no País. O restante (540) acredita que até lá o Brasil possa ter meios de organizar a competição. O resultado da pesquisa é praticamente o mesmo da realizada em março pelo mesmo estadao.com.br, em que 73% dos quase 4,4 mil votos discordavam da possibilidade do Brasil ser sede pela primeira vez de uma Copa - a primeira foi em 1950. O Brasil entregou na semana passada o caderno de encargos à Fifa, Copa. A entidade decide em novembro se o País tem condições de com as sugestões de sede e as propostas de infra-estrutura para aorganizar a Copa ou se a competição será disputada em outro local, quebrando o rodízio de continentes que prevê o Mundial de 2014 na América do Sul - os dirigentes da Fifa já alertaram à CBF que o fato de ser candidato único não garante a escolha do Brasil como sede.