Internautas e o próprio Parreira não concordam com Zagallo O coordenador-técnico Mario Jorge Lobo Zagallo, veterano tetracampeão mundial, disse que a primeira fase da Copa do Mundo serve como mera preparação para a seleção. Os torcedores discordam. Para os internautas, Croácia, Austrália e Japão não são adversários considerados fracos. Este é o resultado da enquete realizada pelo Portal Estadão, que questionou: "Para Zagallo, a primeira fase só serve como preparação. Você concorda?" Foram 1305 respostas "Não" e 804 "Sim". Ou seja, 62% dos internautas não estão fechados com a opinião do "Velho Lobo". E ao que parece o próprio técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira não afinou seu discurso com seu "mestre". Parreira se prontificou em negar com veemência que o Brasil não entrará em campo de "salto alto". "Isso é coisa que vem de fora, nós nunca nos sentimos favoritos", enfatizou.