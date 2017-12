Internautas não confiam mais na estrela de Ronaldo Artilheiro da Copa de 2002 com oito gols, Ronaldo não tem mais a confiança da torcida brasileira. O jogador, que está a uma gol de superar Pelé como maior artilheiro da seleção em Copas do Mundo, foi muito criticado após a atuação apagada na vitória do Brasil sobre a Croácia por 1 a 0, na última terça-feira. Em enquete realizada pelo Portal Estadão, que perguntou: "Você acha que Ronaldo deve sair do time?", 68,02% dos internautas acharam que sim, o jogador brasileiro que pode ser o maior de todos os tempos em Copas do Mundo não merece mais a titularidade da seleção. Os que ainda acreditam na estrela do "Fenômeno" totalizaram 31,97% de um universo de 6.106 pessoas que participaram da pesquisa. Porém, ao que tudo indica Ronaldo começará jogando pelo Brasil no próximo jogo da seleção, contra a Austrália, domingo, dia 18 de junho, em Munique. Ainda no Estádio Olímpico de Berlim, palco do confronto com os croatas, Parreira avisou que o atacante do Real Madrid será mantido no time titular que enfrenta os australianos. E além do apoio do técnico, Ronaldo também recebeu a aprovação de seus companheiros, como Kaká, Emerson e Cafu. Eles manifestaram apoio ao colega e pediram tempo para que ele mostre seu verdadeiro futebol. A torcida brasileira, no entanto, já elegeu um vilão caso o Brasil não seja campeão na Alemanha. Além de estar próximo de superar o "atleta do século", o camisa 9 da seleção também pode entrar para a história das Copas se fizer três gols no Mundial da Alemanha, pois ultrapassará a marca de Gerd Müller, de 14 gols.