Internautas reclamam muito de fila e demora na compra de ingressos

SÃO PAULO - Dia de vendas de ingressos para a Copa do Mundo do Brasil é sinônimo de reclamação e frustração, pelo menos nesta etapa, quando restam poucas entradas à disposição do torcedor. A negociação dos últimos 200 mil bilhetes – não inclusos os jogos do Brasil – está gerando muita irritação para os torcedores que não conseguem sequer entrar no site da Fifa.O aborrecimento vai desde a demora de sair da sala de visitas virtual no site da Fifa até o longo tempo aguardando na fila para cair numa compra. Outros internautas usam do bom humor e dizem que está mais fácil adquirir entradas para o Mundial de 2022.

"Uma hora e quarenta minutos na fila virtual, em busca de ingressos da Copa...", reclamou no twitter Marcus Vinicius. Bronca parecida com a de Geraldo Coutinho. "Tentando comprar ingresso para a Copa, uma hora e meia na sala de visita virtual." Daniel Sant'Anna ironizava: "nego já comprou ingresso para ver a Copa de 2022 e eu ainda nem consegui entrar no site."

A brincadeira sobre a competição agendada para o Catar parece ter sido uma válvula de escape para torcedores irritadíssimos. "Gente, se tivermos sorte conseguiremos comprar ingresso para a Copa de 2022", postou o usuário Barceloser da deprê - foi assim que escreveu. O fato é que essa fila virtual já era esperado, sobretudo por se tratar do último lote de ingressos para o torcedor comum. A venda desta carga iniciou-se às 7 horas da manhã desta terça. Mas muita gente já tentava entrar no site bem antes disso para "garantir um lugar.", como se fosse um fila não virtual, dessas em que o torcedor passa horas também até chegar à bilheteria. A tentativa, porém, não surtiu efeito e muito lamentavam ter de ver os jogos em seus estados pela televisão.

"Me parece que só quem acordou cedo para ver a lua conseguiu ingresso para a Copa no Beira Rio", ironizou Natural Born Killer, sobre a "lua de sangue" que ocorreu de madrugada com um eclipse total. Lucas Guimarães teve sentimento de frustração duplo nas metas do dia: "ver a lua: falhei. Conseguir ingresso para a Copa: falhei."

Muitos saíram do sério e partiram para as ofensas contra a Fifa, que organiza o trabalho de venda e entrega de ingressos do Mundial. Outros reclamaram da falta de respeito da entidade. Enquanto muitos lamentavam mais uma tentativa em vão de se conseguir um bilhete para a competição mais importante do futebol, outros tentavam se aproveitar do desespero alheio. Alessandro Lopes agia como cambista virtual. "Para você que está tentando comprar ingresso para Copa neste momento e não está conseguindo, eu tenho três, para o jogo da Espanha, vendo R$ 3 mil."