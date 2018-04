Internazionale arrasa Milan com gols de brasileiros

A Internazionale não tomou conhecimento do Milan e aplicou uma goleada de 4 a 0 nos rivais, neste sábado, no primeiro clássico da temporada italiana. O time de José Mourinho contou com gols dos brasileiros Thiago Motta e Maicon.

Com este resultado, a Inter conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Italiano, já que havia empatado com o Bari na rodada de estreia. Sob os olhares de Silvio Berlusconi, presidente do clube e primeiro-ministro da Itália, o Milan amargou a primeira derrota, após vencer o Siena, no domingo, e aumentou a pressão sobre o técnico Leonardo. Além disso, Ronaldinho Gaúcho foi vaiado pela torcida ao ser substituído no segundo tempo.

A partida deste sábado foi resolvida ainda no primeiro tempo. A Inter marcou três gols em 45 minutos e contou com a expulsão de Gattuso antes do intervalo. O Milan chegou a levar perigo no início da partida, com boas jogadas de Pato e Ronaldinho Gaúcho, mas se abateu com a eficiência do ataque do rival e pouco produziu no restante do jogo.

A Inter abriu o placar aos 29 minutos. Thiago Motta recebeu ótimo passe na entrada da área e bateu colocado no ângulo direito do goleiro Storari. Aos 35, Gattuso derrubou Eto'o na área e recebeu cartão amarelo. Na cobrança de pênalti, Milito bateu firme no meio do gol e ampliou para a Inter.

Quatro minutos depois, o Milan sofreu novo revés. Gattuso fez falta dura no meio-campo e foi expulso. Com um jogador a menos, a equipe viu o rival marcar mais um. Aos 45, Maicon entrou na área pela direita e chutou cruzado: 3 a 0.

A Inter não reduziu o ritmo na segunda etapa e seguiu assustando o goleiro milanês. Aos 8, o estreante Sneijder, ex-Real Madrid, bateu forte e mandou por cima do travessão. Em seguida, Eto'o mandou para as redes, mas o gol foi anulado pelo árbitro. Finalmente, aos 22, Stankovic acertou um belo chute da intermediária e fechou o placar.

No outro jogo deste sábado pelo Campeonato Italiano, Bari e Bologna ficaram no 0 a 0.