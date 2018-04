Internazionale bate Betis em amistoso com estreia de brasileiro

A Internazionale venceu partida amistosa contra o Betis, da Espanha, em amistoso disputado neste sábado, no estádio Via Del Mare, em Lecce, no sul da Itália. O gol da equipe milanesa foi assinalado pelo argentino Mauro Icardi, capitão do time, em uma cobrança de pênalti cometido pelo goleiro Antonio Adán sobre o atacante. O jogo marcou a estreia do lateral-esquerdo brasileiro Dalbert no clube de Milão.

O técnico do clube italiano, Luciano Spaletti, em entrevista à TV oficial da Internazionale, analisou o rendimento da equipe no último compromisso antes do início do Campeonato Italiano, no próximo dia 20, contra a Fiorentina, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

"Esta noite fomos um bloco único, que deixou poucos espaços para o adversário. Quando foi preciso, Handanovic (goleiro da Internazionale) esteve presente. Fomos bem, capazes de fazer a bola girar rapidamente. No segundo tempo, perdemos algumas bolas, mas conseguimos recuperá-las. Uma opinião sobre a pré-temporada? Os jogadores estão se comportando como uma equipe, treinando juntos. São profissionais, trabalharam bem e farão o mesmo no campeonato (Italiano)".

Luciano Spaletti também comentou as atuações do brasileiro Dalbert, recém-contratado junto ao Nice, da França, e de Icardi. "A estreia de Dalbert? Teve muita vontade, esteve solto e se comportou bem. Mauro (Icardi) está 100% dentro da equipe, mas agora deve se recuperar nos treinamentos para encontrar a melhor condição (física)", complementou o treinador italiano.

O Betis, por sua vez, fará a sua primeira partida no Campeonato Espanhol diante do Barcelona, vice-campeão da temporada passada, também no próximo dia 20, no estádio Camp Nou, na Catalunha. Para o técnico Enrique Setién, o desempenho da equipe espanhola foi positivo.

"Foi um jogo muito intenso, como jogamos contra o Milan. Em ambos os jogos, tive boa sensações. Competimos muito bem, soubemos defender. Nos tem faltado um pouco de acertos perto da área e nas finalizações, mas estou muito satisfeito com o trabalho e a personalidade da equipe", analisou o treinador do time espanhol.

OUTROS AMISTOSOS

O sábado foi marcado por vários outros amistosos internacionais na Europa. O La Coruña venceu o Tenerife por 3 a 0. O Villarreal venceu o Cádiz pelo mesmo placar, com dois gols do francês Bakambu. Já Sporting Gijón e Real Sociedad empataram em 2 a 2.

No empate em 2 a 2 entre Atlhetic Bilbao e Alavés, uma atitude inusitada marcou a atuação da arbitragem. A dois minutos do fim da partida, o meia Oscar Romero, do Alavés, foi expulso por uma entrada dura sobre o lateral-esquerdo Enric Saborit, do time de Bilbao. Após a marcação, houve uma confusão em campo e o árbitro Daniel Palencia Caballero decidiu encerrar a partida, deixando a todos que estavam no estádio perplexos.