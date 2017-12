Internazionale cede zagueiro ao Hull City e contrata australiano como substituto

Agora comandado por um magnata da China, a Internazionale abriu os olhos para o mundo inteiro atrás de reforços para a equipe, em fase de recuperação após péssimas temporadas na Itália. Nesta terça-feira, a diretoria do clube de Milão anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro australiano Trent Sainsbury, que pertence ao Jiangsu Suning, clube chinês que tem os mesmos proprietários do time.

O defensor chega para substituir o italiano Andrea Ranocchia, que foi cedido para o Hull City, da Inglaterra. Trent Sainsbury assinou contrato por empréstimo de apenas cinco meses - até o final desta temporada.

O zagueiro é titular da seleção da Austrália e participou da conquista da Copa da Ásia em 2015. Além do Jiangsu Suning, o jogador também defendeu o Central Coast Mariners, da Austrália, e o Zwolle, da Holanda.

Esta é a segunda contratação da Internazionale nesta janela de transferências. A primeira foi o jovem meia Roberto Gagliardini, da Atalanta, que chega por empréstimo, mas com obrigação de compra no fim desta temporada.