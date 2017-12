Internazionale compra passe de Adriano Preocupada com as sucessivas contusões do artilheiro Ronaldo, a Internazionale de Milão decidiu se precaver, agiu rápido e garantiu nesta segunda-feira a totalidade do passe do atacante Adriano, ex-Flamengo. O compatriota e companheiro do ?fenômeno? chegou ao clube italiano há três meses e na época teve 50% do seu passe negociado na vinda do volante Vampeta para o clube carioca. Hoje, a Inter arrematou os 50% restantes, porém, não divulgou o valor do pagamento. Em agosto, quando o jogador chegou ao San Siro, ele participou de um amistoso contra o Real Madrid e marcou o gol da vitória por 2 a 1. Ganhou notoriedade e conquistou o carisma dos torcedores locais. No Campeonato Italiano fica no banco de reservas da equipe, ora substituindo Kallon, ora Ventola no time titular. Além destes, o clube milanês conta com os atacantes Recoba (suspenso pelo uso de passaporte falso), Ronaldo e Vieri, ambos contundidos.