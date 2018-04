Internazionale de Milão sonda o técnico Tite, do Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite, do Corinthians, foi procurado pela Inter de Milão. A informação foi publicada na edição desta segunda-feira do jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Segundo a publicação, Tite, que tem contrato com o Corinthians até o fim desta temporada, não quis abrir negociação e solicitou ao representante da clube italiano que procurasse seu empresário, o agente Gilmar Veloz. A intenção da Inter de Milão seria contratar Tite já na próxima temporada europeia, que começa depois do meio do ano. Tite substituiria Andrea Stramaccioni.

A Inter de Milão faz uma campanha ruim no Campeonato Italiano. É apenas a 7ª colocada, com 50 pontos, e está fora da zona de classificação tanto da Liga dos Campeões quanto da Liga Europa. O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, já disse em entrevistas coletivas que o desejo do clube é manter Tite no comando da equipe até o fim de seu mandato, que termina em 2014.