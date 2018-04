Internazionale decepciona e empata em casa com Torino

MILÃO - A Internazionale perdeu uma grande oportunidade, neste domingo, de se aproximar da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com a derrota da Lazio para o Chievo Verona, no último sábado, uma vitória em casa sobre o Torino levaria a equipe de Milão a ficar apenas um ponto atrás dos romanos, mas a torcida no estádio Giuseppe Meazza presenciou um decepcionante empate por 2 a 2, no encerramento da 22.ª rodada do Campeonato Italiano.

Agora com 40 pontos, em quarto lugar, a diferença da Internazionale para a Lazio caiu para três pontos. Outro problema para o time de Milão é que o rival Milan, em franca ascensão, ganhou mais uma na competição e está na quinta colocação, com 37 pontos. O Torino, na 12.ª posição, subiu para 27 pontos e não sofre qualquer ameaça de rebaixamento.

As coisas até que começaram bem para a Internazionale, que abriu o placar com o romeno Cristian Chivu, logo aos cinco minutos de jogo. O que não estava previsto era o empate do Torino, com Riccardo Meggiorini, aos 23, e a virada, com o mesmo jogador, aos sete da segunda etapa. A equipe de Milão teve de correr atrás do prejuízo e conseguiu a igualdade definitiva no placar com o volante argentino Cambiasso, aos 21.