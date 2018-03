Internazionale derrota Ancona por 2 a 0 Com gols de Recoba e Adani, a Internazionale de Milão derrotou o Ancona, por 2 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão ocupa a sexta colocação, com 40 pontos. Outros resultados deste domingo: Bologna 3 x 0 Brescia, Chievo 1 x 1 Siena, Empoli 1 x 1 Sampdoria, Lecce 1 x 2 Perugia, Modena 1 x 2 Reggina. O clássico romano entre Lazio e Roma ainda será disputado neste domingo.