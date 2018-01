Internazionale e Roma lideram A Inter de Milão venceu neste domingo a Udinese por 3 a 2 e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Vieri, Ventola e Sergio Conceição, para a Inter, e Muzzi e Pinzi, para a Udinese. A Inter tem agora 49 pontos, empatado com a Roma, que venceu neste sábado o Perugia por 1 a 0. Torino e Juventus jogam no final da tarde de hoje. Caso vença, a Juventus manterá a ponta do campeonato com 50 pontos. Outros resultados: Atalanta 0 x 1 Lazio Bologna 2 x 1 Verona Chievo 1 x 1 Brescia Fiorentina 1 x 2 Lecce Piacenza 2 x 3 Parma Venezia 1 x 4 Milão