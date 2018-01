Internazionale empata e continua líder A Internazionale não soube aproveitar-se da vantagem de entrar em campo, neste domingo à noite, já sabendo o que haviam feito os demais participantes da Série A do Campeonato Italiano. A equipe milanesa não foi bem diante da Udinese, no estádio do rival, e ficou no empate de 1 a 1. Mesmo assim, manteve o primeiro lugar, com 14 pontos em seis rodadas. Mas é seguida de perto pelo Chievo, com 13, pelo Bologna (12) e pela Juventus e pelo Milan, ambos com 11. A Udinese deu trabalho à Inter, com sistema de marcação forte, bem ao gosto do técnico escocês Roy Hodgson. O time de Milão ainda assim conseguiu ficar na frente aos 16 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Nicola Ventola (o segundo no torneio até agora). Pouco depois, no entanto, perdeu o francês Stephane Dalmat, expulso por jogo violento. A Udinese foi ao ataque e empatou a quatro minutos do fim do jogo, com pênalti convertido por Davide di Michele. A Inter mais uma vez não pôde contar com Ronaldo. O atacante brasileiro recupera-se de contratura muscular que sofreu há quase um mês. Segundo o técnico Héctor Cúper, não havia motivo para forçar o retorno do Fenômeno. O clube milanês é o único invicto na competição, com 4 vitórias e dois empates.