Internazionale empresta Jeison Murillo ao Valencia e acerta com João Cancelo

A Internazionale anunciou nesta sexta-feira o empréstimo do zagueiro Jeison Murillo para o Valencia. O contrato do jogador da seleção colombiana com o novo clube é valido por dois anos, com opção de compra após o término.

Também nesta sexta-feira, após a vitória sobre o Las Palmas por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Marcelino García Toral informou que o Valencia negociou o lateral-direito português João Cancelo com a Internazionale.

O jogador de 23 anos, que também pode atuar como meia-atacante, fez a sua despedida do Valencia na partida desta sexta-feira. Sua atitude, aliás, de entrar em campo mesmo estando negociado, foi enaltecida pelo treinador.

"É de elogiar a atitude que teve hoje (sexta-feira) o Cancelo. Sabia que iria à Inter antes de jogar essa partida, e quis jogá-la. Ele demonstrou quem é como pessoa, alguém com muito caráter e com muito sentimento. Me rendo a este gesto que teve com seus companheiros, comissão técnica, clube e torcedores", elogiou Marcelino.

João Cancelo chegou ao Valencia contratado do Benfica e estava sendo especulado por uma série de clubes europeus. Jeison Murillo, por sua vez, que vai disputar posição com o recém-contratado Gabriel Paulista, teve destaque no futebol espanhol antes de chegar à Internazionale, clube onde disputou 69 partidas.