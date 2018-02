Internazionale ganha a 5.ª com goleada A Internazionale garantiu neste domingo sua quinta vitória no Campeonato Italiano 2005/06 ao golear o Livorno por 5 a 0, em casa, pela sétima rodada do torneio. Com este resultado, os interistas chegam aos 15 pontos e se mantém pelo menos entre os três primeiros colocados na classificação. Os gols da Inter foram marcados nos dois tempos da partida. No primeiro, Materazzi, aos 11, e Julio Cruz, aos 19 minutos. Já no segundo tempo, foi a vez de Cambiasso, aos 4, Córdoba, aos 6, e Recoba aos 15 minutos. O Livorno, mesmo perdendo, é o décimo (11 pontos). Quem poderia estar em melhor posição na classificação é a Fiorentina, quarta colocada. Mas o time foi derrotado pela Lazio por 1 a 0 em Turim (gol de Zauri aos 37 minutos) e assim estaciona nos 13 pontos. Já a Lazio, com isso, empata em pontos com a Fiorentina, mas fica em quinto pelo saldo de gols (4 a 1). Na parte de baixo da classificação a situação continua complicada para o Treviso, que empatou por 1 a 1 com o Parma (cinco pontos) e somou seu segundo ponto em sete jogos. Mas o time continua na 20.ª e última posição, sem conquistar nenhuma vitória. Os outros resultados deste domingo foram: Ascoli 2 x 1 Sampdoria; Empoli 1 x 0 Roma; Palermo 2 x 2 Chievo; e Reggina 2 x 0 Lecce. Ainda neste domingo jogam Cagliari x Milan.