Internazionale marca no fim, empata com a Roma e segue em quarto no Italiano

Titular da seleção brasileira do técnico Tite e praticamente garantido entre os 23 que irão à Copa do Mundo da Rússia, o goleiro Alisson fez de tudo neste domingo para segurar a vitória fora de casa de sua Roma contra a Internazionale. Mesmo fazendo defesas difíceis, não conseguiu. Com um gol aos 41 minutos do segundo tempo, o time de Milão conseguiu o empate por 1 a 1, no estádio Giuseppe Meazza, pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano.

+Confira a tabela de classificação do Campeonato Italiano

+Em revanche, Napoli vence Atalanta e aumenta vantagem na liderança do Italiano

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A igualdade obtida no final da partida manteve a Internazionale na quarta colocação, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Agora com 43 pontos, a equipe de Milão está empatada com a Lazio, que tem melhor saldo de gols (28 a 20), e tem três a mais que a Roma, na quinta colocação. A liderança é do Napoli com 54 pontos, contra 50 da Juventus.

O problema para a Internazionale é que justamente os dois rivais da capital italiana têm uma partida a menos e jogarão nesta quarta-feira para se igualarem aos demais times no número de jogos no campeonato. A Roma jogará contra a Sampdoria, em Gênova, en duelo adiado da terceira rodada, e a Lazio receberá a Udinese, no estádio Olímpico, pela 12.ª rodada. O time de Milão só entrará em campo no próximo domingo como visitante contra o SPAL.

Em campo, no primeiro tempo, a Internazionale começou pressionando a Roma e buscou o ataque Candreva e Perisic, pelos lados, e o centroavante argentino Icardi no comando de ataque. Os romanos buscavam o contragolpe e assim conseguiram abrir o placar. Aos 31 minutos, Alisson começou o lance ao dar um lançamento primoroso para El Shaarawy. O atacante aproveitou bobeada do zagueiro Santon, avançou e tocou na saída do goleiro Handanovic.

Na segunda etapa, a Internazionale foi mais presente no ataque e fez Alisson trabalhar muito. O goleiro se transformou em um grande destaque com grandes defesas. Em uma delas, Perisic recebeu na área pela esquerda e cruzou. Icardi bateu de canhota e o brasileiro fez linda intervenção. A bola ainda bateu na trave antes de a zaga tirar o perigo.

Mas não foi o suficiente para conseguir a vitória. Aos 41 minutos, a Internazionale chegou ao empate. Brozovic, que entrou durante a partida, fez cruzamento perfeito para Vecino cabecear no canto esquerdo de Alisson. Desta vez, o goleiro brasileiro nada pôde fazer a não ser lamentar o gol do time de Milão., que definiu o resultado.