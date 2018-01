Internazionale só empata com a Roma A Inter perdeu neste domingo uma boa chance de se aproximar da líder Juventus ao empatar por 3 a 3 com a Roma, depois de estar vencendo por 3 a 1 no Estádio San Siro. Com o resultado, a diferença em relação à equipe de Turim subiu para cinco pontos (60 a 55). Para complicar, na próxima rodada a Inter enfrentará o Milan, que está em terceiro lugar com 52 pontos. Batistuta, que trocou a Roma pela Inter, ficou no banco de reservas e entrou apenas no fim da segunda etapa. Crespo foi poupado para a partida contra o Valencia, quarta-feira, pela Copa dos Campeões. Todos os gols saíram no segundo tempo. Logo a dois minutos, a Roma surpreendeu e abriu o placar com Cassano. Mas o time, que não faz boa campanha nesta temporada, deixou a Inter empatar seis minutos depois com Vieri, que marcou seu 24º gol e se isolou ainda mais na liderança da artilharia. O segundo é Inzaghi, com 14 gols. Emre ampliou aos 32. A reação da Roma começou com Di Biagio, que fez contra, aos 37. Montella empatou dois minutos depois. A Juventus terá problemas para a partida contra o Barcelona, quarta-feira, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões. O atacante francês David Trezeguet saiu machucado na vitória de 2 a 0 sobre o o Torino, sábado, e foi vetado pelo departamento médico, que afirmou que o atleta deverá ficar em repouso por uma semana. Trezeguet sofreu lesão na clavícula esquerda. O substituto do francês, que ficará de fora também da partida contra o Bologna, sábado, pelo Campeonato Italiano, deverá ser o uruguaio Zalayeta, já que Marco di Vaio e Marcelo Salas também estão machucados. Ele atuará ao lado de Del Piero. Outro problema para o técnico juventino Marcello Lippi: o meia checo Nedved, um dos principais jogadores da equipe de Turim, sofreu duas contusões: uma muscular e a outra no joelho, ambas na perna direita. Ele é dúvida para quarta-feira.