Internazionale tenta chegar mais perto do título na Itália A líder Inter de Milão enfrenta neste fim de semana o Palermo, na partida mais importante da 32.º rodada do Campeonato Italiano. Faltando oito rodadas para o final da temporada, os pontos em jogo valem ouro e, apesar do título da Inter já estar praticamente garantido, a briga pelas vagas na Liga dos Campeões permanece acirrada, assim como a luta para fugir do temido rebaixamento. Dezoito pontos separam a Inter de seu rival mais próximo, a Roma, que está com a moral abalada, após a goleada por 7 a 1 sofrida na partida contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões. A Inter recebe o Palermo, e tentará abreviar o caminho para a conquista do tão desejado título, ao tempo que a equipe adversária precisa dos três pontos para se manter na quarta colocação, que vale uma vaga na Liga. Já a Roma recebe neste fim de semana a Sampdoria, em partida na qual tentará atenuar o desastre sofrido na terça-feira, no estádio Old Trafford. A Lazio pega o lanterna Ascoli, embalada por uma seqüência de oito vitórias consecutivas, que a levou à terceira colocação, a apenas sete pontos da Roma. O Milan, que ocupa a quarta colocação, e que no meio da semana passou às semifinais da Liga dos Campeões, enfrenta fora de casa o Messina, penúltimo colocado. Também seguem brigando pelo quarto lugar o Empoli, a maior surpresa do campeonato, e que enfrentará o Cagliari, e a Fiorentina, que recebe o Siena. Parma e Catania jogam para se afastar da zona de rebaixamento, assim como Livorno e Reggina. Outra equipe que luta para permanecer na primeira divisão é o Chievo, que visita a Udinese, clube já sem chances de lutar pelas primeiras colocações, mas que não corre risco de cair. A rodada será concluída com o confronto entre Torino e Atalanta.