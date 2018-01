Internazionale supera o Genoa em casa e dorme na liderança no Italiano

Em um jogo que foi um massacre do ataque da Internazionale contra a defesa do Genoa na maior parte dos 90 minutos, a equipe de Milão conseguiu marcar apenas uma vez - com o meia Ljajic, já no segundo tempo -, mas foi o suficiente para ganhar uma importante partida por 1 a 0, neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e assim assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano, em sua 15.ª rodada.

Com 33 pontos, a Internazionale ultrapassou o Napoli, que tem 31 e joga neste domingo contra o Bologna como visitante - o time napolitano será empurrado por cerca de 10 mil torcedores na partida que fará no estádio Renato Dall?Ara, em Bolonha. Já o Genoa segue com 16 pontos na 15.ª colocação, muito perto da zona de rebaixamento.

Pela oitava vez nesta temporada, a Internazionale ganhou por 1 a 0. Mesmo com o artilheiro Icardi no banco de reservas, a equipe de Milão dominou as ações e criou inúmeras chances de gol no primeiro tempo. As principais foram de Ljajic, aos 18 minutos - chute perigoso por cima da meta do Genoa -, e de Biabiany, aos 44 - após cruzamento do ala esquerdo brasileiro Alex Telles, o atacante chutou para grande defesa do goleiro Perin.

Na segunda etapa, o gol da Internazionale aconteceu aos 14 minutos, em uma bola parada. Ljajic bateu falta pelo lado esquerdo, a bola passou sem que ninguém mudasse a sua direção e caiu no lado oposto do goleiro do Genoa, que não teve como fazer a defesa. Com a vantagem, a equipe da casa se fechou, especialmente nos últimos minutos após a expulsão de D´Ambrosio, e conseguiu a vitória.

O fato preocupante da partida aconteceu com o volante brasileiro Felipe Melo. Uma forte pancada na cabeça após um choque com o chileno Gary Medel, companheiro de time, aos 12 minutos do primeiro tempo, resultou em uma amnésia momentânea do atleta, que deixou o confronto durante o intervalo e foi a um hospital para mais exames.