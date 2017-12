Internet aproxima jogadores dos fãs Você já pode convidar Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ricardinho e até mesmo Pelé - na verdade, o time é bem maior - para um bate-papo em sua própria casa. Basta sentar na frente do computador e dar uns clics no mouse, que tal? São os avanços da tecnologia em favor da relação entre jogador de futebol e torcedor. Prova disso é o número cada vez maior de atletas que estão criando páginas na Internet com o objetivo de divulgar não só o que fazem em campo, mas também detalhes de suas vidas pessoais, menos conhecidos do público. Para os fãs, a novidade é uma oportunidade de conhecer melhor a intimidade de seus ídolos e estabelecer um tipo de contato que nem sempre é possível após os treinos ou as partidas. Leia mais no Estadão