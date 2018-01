Internet, o passatempo da seleção A mesa de sinuca, o ping-pong, o baralho e o videogame estão, aos poucos, sendo aposentados pelos jogadores. O passatempo preferido para o tédio das concentrações passou a ser a Internet. Os atletas ficam horas na frente da telinha do computador pela manhã, antes do almoço, e à noite, após o jantar. Desde que está na Colômbia, há duas semanas, o elenco teve apenas um dia livre para sair da concentração. Foi na última quinta-feira, quando os brasileiros decidiram ir a um shopping center. Sem grandes opções, resta aos atletas encontrar alternativas dentro do próprio hotel em que estão hospedados, chamado Casa del Alférez, na região central de Cali. O local oferece cinco computadores, que são alvo de disputas acirradas entre os 22 jogadores. O exagerado interesse pela Internet provocou espanto em componentes da delegação, como em Emídio Perondi, o chefe do grupo que está na Colômbia para a Copa América. "Fiquei impressionado como eles gostam da Internet; é bom porque é uma coisa instrutiva", comentou ele, que também ocupa o cargo de presidente da Federação Gaúcha de Futebol. "Vou até ver com o Ricardo Teixeira se das próximas vezes podemos trazer mais computadores." Boa parte dos atletas da seleção atua fora do continente e só consegue ter acesso às notícias do exterior, principalmente da Europa, por meio da internet. Muitos querem saber como andam as especulações do mercado do futebol e se estão interessando a algum clube. O lateral-direito Belletti, por exemplo, afirmou que está sabendo do andamento das negociações entre São Paulo e Valência, que pretende contratá-lo, por meio da rede de computadores. "Passei um bom tempo sem falar com meu procurador (Luís Taveira) e acabei sabendo das novidades pela internet", comentou. As facilidades, como a possibilidade de trocar e-mails com familiares sem gastar tempo, também ajudam a atrair jogadores. No atual elenco da seleção brasileira, são poucos aqueles que ainda não aderiram ao mundo da internet.